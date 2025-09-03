Kremlin Trump'ın şaka yaptığına inanıyor

Kremlin Trump'ın şaka yaptığına inanıyor
Yayınlanma:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, katıldığı bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ın, Putin’in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong Un ile beraber ABD’ye komplo kurduğu iddiasına cevap verdi.

Trump’ın “ironi” yaptığına inandığını söyleyen Ushakov, “kimse komplo kurmuyor” dedi.

Kremlin danışmanı Yury Ushakov, verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin karıştığı iddia edilen komplo hakkındaki yorumunun ironik olduğunu söyledi.

"Donald Trump'ın, bu üç ülkenin ‘Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurdukları’ iddiasını ironik bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Kimsenin komplo kurmadığını veya bir şey planlamadığını söylemeliyim."

'PUTİN VE KİM JONG UN'A SELAMLARIMI İLET'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in başkenti Pekin'de 2’nci Dünya Savaşı’nın ülkede bitmesinin 80’inci yılı kapsamında düzenlenen askeri geçit törenine ilişkin yorumunda, Çin liderinden Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a selamlarını iletmesini istedi.

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurarken Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı ilet” diye yazdı.

Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve Dünya Anti-Faşist Savaşı'nın 80. yıldönümünü kutlayan askeri geçit töreni bugün Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda düzenlendi. Xi Jinping, Putin ve Kim Jong Un'un yanı sıra 24 ülkenin devlet ve hükümet başkanları da törene katıldı.

AB liderinin uçağına elektronik saldırı! Blok Rusya’yı suçladıAB liderinin uçağına elektronik saldırı! Blok Rusya’yı suçladı

Trump'tan 3 ülkeye komplo suçlamasıTrump'tan 3 ülkeye komplo suçlaması

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Dünya
16 yaşından küçüklere yasaklanıyor
16 yaşından küçüklere yasaklanıyor
ABD'den Suriye'ye yeni asker konuşlandırması
ABD'den Suriye'ye yeni asker konuşlandırması