Kremlin Trump'ın şaka yaptığına inanıyor

Trump’ın “ironi” yaptığına inandığını söyleyen Ushakov, “kimse komplo kurmuyor” dedi.

Kremlin danışmanı Yury Ushakov, verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin karıştığı iddia edilen komplo hakkındaki yorumunun ironik olduğunu söyledi.

"Donald Trump'ın, bu üç ülkenin ‘Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurdukları’ iddiasını ironik bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Kimsenin komplo kurmadığını veya bir şey planlamadığını söylemeliyim."

'PUTİN VE KİM JONG UN'A SELAMLARIMI İLET'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in başkenti Pekin'de 2’nci Dünya Savaşı’nın ülkede bitmesinin 80’inci yılı kapsamında düzenlenen askeri geçit törenine ilişkin yorumunda, Çin liderinden Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a selamlarını iletmesini istedi.

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurarken Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı ilet” diye yazdı.

Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve Dünya Anti-Faşist Savaşı'nın 80. yıldönümünü kutlayan askeri geçit töreni bugün Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda düzenlendi. Xi Jinping, Putin ve Kim Jong Un'un yanı sıra 24 ülkenin devlet ve hükümet başkanları da törene katıldı.

