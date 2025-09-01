AB liderinin uçağına elektronik saldırı! Blok Rusya’yı suçladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağına dün Bulgaristan ziyaretine gittiği sırada GPS saldırısı gerçekleşti. Bulgaristan yetkilileri, saldırı kapsamında Rusya’dan şüphelenildiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın verdiği bilgiye göre Avrupalı lider von der Leyen'in uçağı, dün ziyaret ettiği Bulgaristan’daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybetti.

Uçak sorunsuz yere indirilirken Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtti.

‘KARARLILIĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK’

Avrupalı sözcü Podesta, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

Von der Leyen'in Bulgaristan ziyaretinin coğrafi olarak Rusya'ya yakın AB ülkelerine düzenlediği bir dizi seyahatin parçası olduğunu belirten Podesta, bu olayla von der Leyen'in Rusya'dan gelen günlük bazdaki tehdidi ilk elden deneyimlediğini vurguladı.

"AB, savunmaya ve Avrupa'nın hazırlığına yatırım yapmaya devam edecektir."

