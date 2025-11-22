KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Rum lidere Türk askeri cevabı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Rum lidere Türk askeri cevabı
Yayınlanma:
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum lider Hristodulidis'in "Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüklerin kaldırılması" talebine, "Bu açıklama benim için yok hükmündedir" diyerek kesin bir dille tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün" açıklamasına sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis'in bu talebinin "abesle iştigal" olduğu vurgulandı.

Kıbrıs’taki zirvenin ardından Erhürman’dan ilk açıklama: Çözüm önerilerini tek tek sıraladıKıbrıs’taki zirvenin ardından Erhürman’dan ilk açıklama: Çözüm önerilerini tek tek sıraladı

"İKİ EŞİT KURUCU ORTAK" VURGUSU

Açıklamasında Kıbrıs Türk halkının "adanın iki eşit kurucu ortağından biri" olduğunu hatırlatan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, 'garantör' sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sayın Hristodulidis'in bu konuda böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigaldir!" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis Kıbrıs sorunu için şimdi de Almanya'dan yardım istediHristodulidis Kıbrıs sorunu için şimdi de Almanya'dan yardım istedi

"SÖZÜNÜ TUTMADI İFADELERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Erhürman, Rum liderin medya üzerinden açıklama yapma konusunda vardıkları mutabakata da atıfta bulunarak, Hristodulidis'in sözlerinin kendisi için "yok hükmünde" olduğunu belirtti. İki liderin kısa süre önce yüz yüze görüştüğü ve medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda anlaştıkları hatırlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Dünya
Zelenskiden ABD’nin “barış” planına çarpıcı açıklama!
Zelenskiden ABD’nin “barış” planına çarpıcı açıklama!
İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı
İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı
Zelenski Ukrayna’nın ikilemini açıkladı: Ya ABD’yi kaybedeceğiz ya onurumuzu
Zelenski Ukrayna’nın ikilemini açıkladı: Ya ABD’yi kaybedeceğiz ya onurumuzu