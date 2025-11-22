KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Rum lidere Türk askeri cevabı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün" açıklamasına sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis'in bu talebinin "abesle iştigal" olduğu vurgulandı.

Kıbrıs’taki zirvenin ardından Erhürman’dan ilk açıklama: Çözüm önerilerini tek tek sıraladı

"İKİ EŞİT KURUCU ORTAK" VURGUSU

Açıklamasında Kıbrıs Türk halkının "adanın iki eşit kurucu ortağından biri" olduğunu hatırlatan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, 'garantör' sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sayın Hristodulidis'in bu konuda böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigaldir!" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis Kıbrıs sorunu için şimdi de Almanya'dan yardım istedi

"SÖZÜNÜ TUTMADI İFADELERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Erhürman, Rum liderin medya üzerinden açıklama yapma konusunda vardıkları mutabakata da atıfta bulunarak, Hristodulidis'in sözlerinin kendisi için "yok hükmünde" olduğunu belirtti. İki liderin kısa süre önce yüz yüze görüştüğü ve medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda anlaştıkları hatırlatıldı.