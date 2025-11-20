KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman GKRY lideriyle bir araya geldi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasında bir görüşme gerçekleşti.

Özgür Özel, KKTC’de Cumhurbaşkanı Erhürman'ın resepsiyonuna katıldı

Erhürman ve Hristodulidis arasında yapılan görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki ikametgahında gerçekleşirken söz konusu görüşmeye BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne de katıldı.

ERHÜRMAN’A CUMHURBAŞKANLIĞI MÜSTEŞARI EŞLİK EDİYOR!

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ise görüşmeye video konferans yoluyla katılırken yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti.

İKİ LİDER EL SIKIŞTI!

Görüşmeye ilk olarak Hristodulidis, daha sonra ise Erhürman geldi. İki lideri girişte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne karşılarken iki lideri görüşmeye geçmeden el sıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basın açıklaması yapacağını aktardı.

Erhürman, görüşme öncesinde siyasi partilerle yaptığı değerlendirme toplantısında, Hristodulidis ile yapılacak ilk temasın “tarafların başlangıç pozisyonlarını ortaya koyacağı” bir çerçevede ilerleyeceğini söylemiş ve bu görüşme ile devamının en önemli çıktısının “çözüm atmosferinin yaratılması” olmasını beklediğini ifade etmişti.