Katliamlar gündemdeydi: Sudan'da ateşkes ilanı

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Lideri Muhammed Hamdan Dagalo, örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan bir video aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı.

"KRİTİK BİR ANDAYIZ"

Dagalo, "Bugün sizlere ülkemizin tarihindeki en kritik anlardan birinde sesleniyorum. Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇ AYLIK ATEŞKES İLANI

Savaşın halkı yıprattığını ve kan dökülmesini durdurmanın ertelenemez bir görev olduğunu vurgulayan Dagalo, "Ulusal sorumluluğumuzdan hareketle ve başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve IGAD'ın yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak üç ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren insani bir ateşkes ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

AMAÇ SİVİLLERİ KORUMAK

Dagalo, HDK ve müttefik güçler olarak bu ateşkese derhal onay verdiklerini belirterek, amacın sivilleri korumak, insani yardımların ulaşımını kolaylaştırmak ve halka umut olmak olduğunu kaydetti.

SİVİL İHLALLERİNE SORUŞTURMA

Hangi gerekçeyle olursa olsun sivillere karşı ihlallerde bulunduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini belirten Dagalo, bu konuda somut adımlar attıklarını ve soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını iletti.

EL-BURHAN'IN AÇIKLAMASI

Öte yandan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın bir gün önce, "Krizin çözümünde BAE arabulucu olarak kabul edilemeyecek" dediği bildirildi. Burhan ayrıca ABD'nin önerisini "şimdiye kadar sunulan en kötü öneri" olarak nitelendirmişti.