Katliamlar gündemdeydi: Sudan'da ateşkes ilanı

Katliamlar gündemdeydi: Sudan'da ateşkes ilanı
Yayınlanma:
Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalo, uluslararası çabalara yanıt olarak üç aylık insani bir ateşkes ilan etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Lideri Muhammed Hamdan Dagalo, örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan bir video aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı.

"KRİTİK BİR ANDAYIZ"

Dagalo, "Bugün sizlere ülkemizin tarihindeki en kritik anlardan birinde sesleniyorum. Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇ AYLIK ATEŞKES İLANI

Savaşın halkı yıprattığını ve kan dökülmesini durdurmanın ertelenemez bir görev olduğunu vurgulayan Dagalo, "Ulusal sorumluluğumuzdan hareketle ve başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve IGAD'ın yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak üç ay süreyle düşmanlıkların durdurulmasını içeren insani bir ateşkes ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

AMAÇ SİVİLLERİ KORUMAK

Dagalo, HDK ve müttefik güçler olarak bu ateşkese derhal onay verdiklerini belirterek, amacın sivilleri korumak, insani yardımların ulaşımını kolaylaştırmak ve halka umut olmak olduğunu kaydetti.

Sudan'da insani felaket! İki günde 300 kadın katledildiSudan'da insani felaket! İki günde 300 kadın katledildi

SİVİL İHLALLERİNE SORUŞTURMA

Hangi gerekçeyle olursa olsun sivillere karşı ihlallerde bulunduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini belirten Dagalo, bu konuda somut adımlar attıklarını ve soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını iletti.

Trump'tan Sudan açıklaması: En büyük insani krizin yaşandığı yerTrump'tan Sudan açıklaması: En büyük insani krizin yaşandığı yer

EL-BURHAN'IN AÇIKLAMASI

Öte yandan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın bir gün önce, "Krizin çözümünde BAE arabulucu olarak kabul edilemeyecek" dediği bildirildi. Burhan ayrıca ABD'nin önerisini "şimdiye kadar sunulan en kötü öneri" olarak nitelendirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Dünya
İsviçre'de Türk mafyası alarmı! Emniyetin başındaki isim açıkladı
İsviçre'de Türk mafyası alarmı! Emniyetin başındaki isim açıkladı
İnsanlara makyaj yaptılar 'Robot' diye fuara götürdüler
İnsanlara makyaj yaptılar 'Robot' diye fuara götürdüler
Trump mülteci dosyalarını yeniden açıyor
Trump mülteci dosyalarını yeniden açıyor