Katar karasularını yeniden trafiğe açıyor

Katar karasularını yeniden trafiğe açıyor
ABD ve İsrail ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından Katar, bölgede durdurulan denizcilik faaliyetlerini 12 Nisan itibarıyla yeniden başlatıyor.

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurulan Katar'daki denizcilik faaliyetleri, taraflar arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından yeniden başlıyor.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, denizcilik faaliyetlerinin 12 Nisan Pazar gününden itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu.

Dünyanın gözü kulağı oradaydı! İran - ABD görüşmesi sona erdiDünyanın gözü kulağı oradaydı! İran - ABD görüşmesi sona erdi

KARASULARINDA YENİ SEYRÜSEFER DÜZENİ

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla Katar karasularında her türlü gemi ve teknenin 06.00-18.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilecek.

Balıkçılık lisansına sahip gemi ve teknelerin ise daha önce yayımlanan genelgeye uygun olarak günün her saatinde seyrüsefer yapabilecekleri belirtildi. Bakanlık, tüm deniz yolculuklarında en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarının sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.

ABD İran’ın ateşkes için ön koşulunu kabul etti! Müzakere öncesi şaşırtan iddiaABD İran’ın ateşkes için ön koşulunu kabul etti! Müzakere öncesi şaşırtan iddia

ABD-İRAN HATTINDA HÜRMÜZ ŞARTLI ATEŞKES

Körfez'deki denizcilik faaliyetlerini etkileyen süreç, ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın bazı bölge ülkelerine yönelik misillemeleriyle tırmanmıştı.

Diplomatik görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında yaptığı açıklamayla geçici ateşkesi kabul ettiğini bildirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi onayladıklarını, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin de müzakereler için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. (AA)

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Dünya
Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
İran'da "Starlink" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı
İran'da "Starlink" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı