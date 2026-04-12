Katar karasularını yeniden trafiğe açıyor

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurulan Katar'daki denizcilik faaliyetleri, taraflar arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından yeniden başlıyor.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, denizcilik faaliyetlerinin 12 Nisan Pazar gününden itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu.

KARASULARINDA YENİ SEYRÜSEFER DÜZENİ

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla Katar karasularında her türlü gemi ve teknenin 06.00-18.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilecek.

Balıkçılık lisansına sahip gemi ve teknelerin ise daha önce yayımlanan genelgeye uygun olarak günün her saatinde seyrüsefer yapabilecekleri belirtildi. Bakanlık, tüm deniz yolculuklarında en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarının sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.

ABD-İRAN HATTINDA HÜRMÜZ ŞARTLI ATEŞKES

Körfez'deki denizcilik faaliyetlerini etkileyen süreç, ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın bazı bölge ülkelerine yönelik misillemeleriyle tırmanmıştı.

Diplomatik görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında yaptığı açıklamayla geçici ateşkesi kabul ettiğini bildirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi onayladıklarını, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin de müzakereler için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. (AA)