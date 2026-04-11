ABD İran’ın ateşkes için ön koşulunu kabul etti! Müzakere öncesi şaşırtan iddia

ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen ateşkes süreci devam ederken, Washington’ın Katar ve bazı yabancı bankalarda tutulan İran’a ait dondurulmuş varlıkların bir bölümünü serbest bırakmayı kabul ettiği öne sürüldü. Adımın, kalıcı anlaşma için “iyi niyet göstergesi” olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

ABD ile İran arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda sürdürülen temaslarda dikkat çekici bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkiliye göre, Washington yönetimi Katar ve diğer yabancı finans kuruluşlarında bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılmasına onay verdi.

Söz konusu adımın, iki ülke arasında yürütülen görüşmelerde kalıcı bir anlaşma ihtimalini güçlendirmeye yönelik “iyi niyet göstergesi” olarak değerlendirildiği aktarıldı. İranlı yetkili, bu gelişmenin aynı zamanda ateşkes sürecinin devamı açısından kritik bir güven artırıcı unsur olduğunu ifade etti.

ÖN ŞARTLARDAN BİRİYDİ

Görüşmelere yakın kaynaklar, dondurulmuş fonların serbest bırakılması konusunun, Hürmüz Boğazı’ndan ticari geçişin güvence altına alınmasıyla bağlantılı şekilde ele alındığını ifade etti.

İran tarafı uzun süredir müzakere masasında, bloke edilen varlıkların çözülmesini temel şartlardan biri olarak gündeme getiriyordu. İran Meclis Başkanı ve müzakere heyetinin önde gelen isimlerinden Muhammed Bakır Galibaf daha önce yaptığı açıklamalarda, ekonomik varlıkların serbest bırakılmasını diplomatik ilerleme için ön koşul olarak tanımlamıştı.

ABD'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tahminlere göre İran’a ait yabancı hesaplarda dondurulmuş toplam varlık miktarı 100 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bu fonların ne kadarının serbest bırakılacağı ve sürecin takvimi ise henüz netlik kazanmış değil.

ABD yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik temasların perde arkasında yoğun şekilde sürdüğü değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

