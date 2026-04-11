Ateşkes görüşmeleri öncesi ABD'den gerilimi artıracak hamle! Binlerce asker Ortadoğu yolunda

Yayınlanma:
ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklar sürerken, Washington’ın Ortadoğu’ya 1500 ila 2 bin arasında yeni asker göndermeyi planladığı öne sürüldü. Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’nin son dönemde bölgedeki askeri varlığını artırdığı ve sevkiyatların devam ettiği bildirildi.

Müzakere yolunda İran'dan ABD'ye unutulmayacak mesaj! Ölen çocukların fotoğrafları koltuklara tek tek konulduMüzakere yolunda İran'dan ABD'ye unutulmayacak mesaj! Ölen çocukların fotoğrafları koltuklara tek tek konuldu

Haberde, sevkiyat planının İslamabad’da yapılması öngörülen görüşmelere rağmen sürdüğü ve Washington’ın bölgedeki askeri varlığını güçlendirme stratejisinin devam ettiği ifade edildi.

EK SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİLDİ

Son dönemde ABD’nin Ortadoğu’ya ek savaş uçakları konuşlandırdığı da belirtilirken, 82. Hava İndirme Tümeni’nden birliklerin de bölgeye sevk edilmesinin planlandığı aktarıldı. Söz konusu kapsamda yaklaşık 1500 ila 2 bin askerin görevlendirileceği öne sürüldü.

BİNLERCE DENİZ PİYADESİ YOLDA

Ayrıca ABD Donanması’na bağlı bazı unsurların ve binlerce deniz piyadesinin de bölgeye hareket halinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Yetkililere dayandırılan açıklamalarda, bu adımların bölgedeki güvenlik dengeleri ve olası kriz senaryolarına hazırlık kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

ABD’nin söz konusu askeri hamlesi, diplomatik süreçlerin sürdüğü bir dönemde bölgedeki tansiyonun seyrine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı