Ateşkes görüşmeleri öncesi ABD'den gerilimi artıracak hamle! Binlerce asker Ortadoğu yolunda

ABD ile İran arasında yürütülmesi beklenen diplomatik temaslar İslamabad gündeminde yerini korurken, bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, ABD yönetimi Ortadoğu’ya 1500 ila 2 bin arasında ek asker göndermeye hazırlanıyor.

Müzakere yolunda İran'dan ABD'ye unutulmayacak mesaj! Ölen çocukların fotoğrafları koltuklara tek tek konuldu

Haberde, sevkiyat planının İslamabad’da yapılması öngörülen görüşmelere rağmen sürdüğü ve Washington’ın bölgedeki askeri varlığını güçlendirme stratejisinin devam ettiği ifade edildi.

EK SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİLDİ

Son dönemde ABD’nin Ortadoğu’ya ek savaş uçakları konuşlandırdığı da belirtilirken, 82. Hava İndirme Tümeni’nden birliklerin de bölgeye sevk edilmesinin planlandığı aktarıldı. Söz konusu kapsamda yaklaşık 1500 ila 2 bin askerin görevlendirileceği öne sürüldü.

BİNLERCE DENİZ PİYADESİ YOLDA

Ayrıca ABD Donanması’na bağlı bazı unsurların ve binlerce deniz piyadesinin de bölgeye hareket halinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Yetkililere dayandırılan açıklamalarda, bu adımların bölgedeki güvenlik dengeleri ve olası kriz senaryolarına hazırlık kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

ABD’nin söz konusu askeri hamlesi, diplomatik süreçlerin sürdüğü bir dönemde bölgedeki tansiyonun seyrine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.