Kassam Tugayları'ndan İsrail'e esir uyarısı!

Hamas’ın silahlı kolu Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in Gazze kenti için olası işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Telegram üzerinden yayımlanan mesajında, Kassam savaşçılarının “tam teyakkuzda” olduğunu vurgulayan Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye girmesi halinde “askerlerinin kanıyla ağır bir bedel ödeyeceğini” söyledi.

"TAM TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

İsrailli rehinelerin çatışma alanlarında savaşçıların arasında olacağına da dikkat çeken Ubeyde'nin,"Savaşçılarımız tam teyakkuz, hazırlık ve yüksek moral hâlindedir. Onlar kahramanlık ve direnişin örnek modellerini sergileyecek, Allah’ın yardımıyla işgalcilere ağır dersler vereceklerdir. Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi bakanları, düşmanın hayatta olan esirlerinin sayısını yarıya indirmeye ve ölen esirlerinin çoğunun cesetlerini sonsuza dek ortadan kaldırmaya karar vermişlerdir. Düşman ordusu ve terörist hükümeti bunun tüm sorumluluğunu taşıyacaktır" dedi.

"ESİRLER DE SAVAŞ ALANINDA OLACAK"

Ubeyde, "Biz, düşmanın esirlerini korumak için elimizden geleni yapacağız; onlar da savaşçılarımızla birlikte çatışma ve karşılaşma alanlarında bulunacak, aynı riskleri ve yaşam koşullarını paylaşacaklardır. Düşmanın saldırıları sonucu öldürülen her esiri, adı, fotoğrafı ve ölümüne dair kanıtlarla birlikte duyuracağız. Gazze Şehri’ni işgal etme planları, düşman ordusuna askerlerinin kanıyla ağır bir bedel ödetecek ve Allah’ın izniyle yeni askerlerin esir alınma ihtimalini artıracaktır" ifadelerini kullandı.