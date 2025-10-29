Kasırga büyük yıkıma yol açtı: BM yardım bütçesi ayırdı

Kasırga büyük yıkıma yol açtı: BM yardım bütçesi ayırdı
Yayınlanma:
Melissa Kasırgası'nın yol açtığı geniş çaplı yıkım üzerine BM Genel Sekreteri nakdi yardım olarak 4 milyon dolar ayırdıklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Atlantik üzerinde oluşan Melissa Kasırgası'nın Karayipler bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açmasına ilişkin BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Genel Sekreter, kaydedilen en güçlü Atlantik kasırgalarından biri olan Melissa Kasırgası'nın Karayıpler'de geniş çaplı yıkıma yol açmasından derin endişe duymaktadır.” denildi.

aa-20251028-39549252-39549251-melissa-kasirgasi-dominik-cumhuriyetinde-hasara-yol-acti.jpg

Genel Sekreter'in, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen hükümet ve halklarla dayanışma içinde olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye iletildi, yaralılara acil şifalar dilendi.

Melissa Kasırgası Jamaika'ya ulaştı! Hızı 295 kilometreye çıktıMelissa Kasırgası Jamaika'ya ulaştı! Hızı 295 kilometreye çıktı

4 MİLYON DOLAR NAKDİ YARDIM AYRILDI BM EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR

Açıklamada, BM’nin kasırgadan etkilenen ülkelere insani yardım için hazır olduğu belirtilerek, söz konusu felaket için acil 4 milyon dolar ayrıldığı ve BM ekiplerinin önceden konuşlandırılmış şekilde hazır bekletildiği bildirildi.

aa-20251028-39548979-39548976-melissa-kasirgasi-jamaikanin-simdiye-kadarki-en-siddetli-firtinasi-olarak-karaya-ulasti.jpg

Hızı saatte 260 kilometreye kadar çıkan ve şiddetinin, en tehlikeli seviye anlamına gelen "5. Kategori"ye yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Jamaika ve Küba’da etkili olmuştu.

Şiddetli yağış, fırtına ve sel baskınlarına neden olan kasırga dolayısıyla Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

