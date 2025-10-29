Melissa Kasırgası Jamaika'ya ulaştı! Hızı 295 kilometreye çıktı

Yayınlanma:
Karayipler bölgesinde şiddetini artıran Melissa Kasırgası'nın, Jamaika'nın güneybatı kesiminde bulunan New Hope bölgesine vardığı açıklandı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın rüzgar hızının saatte 295 kilometreye çıktığını duyurdu. Yetkililer, kasırganın son derece tehlikeli ve ölümcül olduğunu vurgulayarak halka sığınaklardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan duyuruda, Atlantik Okyanusu üzerinde ilerleyen Melissa Kasırgası'nın rüzgar hızının saatte 295 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

KASIRGA NEW HOPE BÖLGESİNİ VURDU

Duyuruda, kasırganın Jamaika'nın güneybatı kesimindeki New Hope bölgesini vurduğu ifade edildi.

Kasırganın son derece tehlikeli ve ölümcül karakterde olduğu vurgulanan duyuruda, kasırga etkisini kaybedene kadar vatandaşlara sığınma merkezlerinden ayrılmamaları yönünde çağrı yapıldı.

YETKİLİLERDEN HALKA UYARI

Jamaika Afet Risk Yönetimi Konseyi Başkan Yardımcısı Desmond McKenzie de vatandaşları sığınma merkezlerine girmeye ve evlerini terk etmemeye davet etti.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, "Ülkede 5. kategori düzeyindeki bir kasırgaya dayanabilecek hiçbir altyapı yok. Asıl mesele, toparlanma sürecinin ne kadar hızlı olacağı" ifadesini kullandı.

1850'Lİ YILLARDAN BU YANA EN GÜÇLÜ KASIRGA

Jamaika Meteoroloji Kurumu yetkilileri ise 1850'li yıllardan bu yana ülkede görülen en güçlü kasırga olarak nitelendirilen Melissa'ya karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak yıkıcı etkilerin kaçınılmaz olacağını söyledi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden dün yapılan duyuruda, Melissa Kasırgası'nın şiddetinin, en tehlikeli seviye olan "5. Kategori" sınıfına yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

