İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından kaçırılan aktivistler hakkında yapılan açıklamada 4 İtalyan akvitistin sınır dışı edildiği belirtildi. Bu 4 aktivistin İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı İtalyan miletvekilleri olduğu düşünülüyor.

Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği ve aktivistlerini kaçırdığı, Gazze'ye bebek maması dahil insani yardım malzemeleri götüren filonun "provokasyon" yaptığı iddia edildi.

İsrail tarafından alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Bu kapsamda İsrail'in kaçırdığı aktivistler arasında Türk aktivistler de bulunuyordu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hamas-Sumud provokasyonunu sonlandırmak ve bu sahte eyleme katılanların sınır dışı edilmesini tamamlamak için gerekli prosedürler yürütülmektedir.

Şu ana kadar 4 İtalyan vatandaşı sınır dışı edilmiştir. Geri kalanlar da sınır dışı edilme sürecindedir. İsrail bu prosedürü mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak istemektedir.

Greta Thunberg ve bu provokasyona katılan diğer kişilerin İsrail'e varış anındaki fotoğrafları ekte yer almaktadır.