Kaçırılan aktivistler hakkında İsrail'den açıklama
Son dakika... İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze'deki insani yardım ablukasını kırmak için yola çıkan ve İsrail ordusu tarafından kaçırılan Küresel Sumud Filosu Aktivistleri hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada 4 İtalyan aktvisitin sınır dışı edildiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından kaçırılan aktivistler hakkında yapılan açıklamada 4 İtalyan akvitistin sınır dışı edildiği belirtildi. Bu 4 aktivistin İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı İtalyan miletvekilleri olduğu düşünülüyor.

Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği ve aktivistlerini kaçırdığı, Gazze'ye bebek maması dahil insani yardım malzemeleri götüren filonun "provokasyon" yaptığı iddia edildi.

İsrail tarafından alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğrafları paylaşıldı.

g2u7f24wkaio12x.jpeg
Avrupa parlamentosu milletvekili Rima Hassan

Bu kapsamda İsrail'in kaçırdığı aktivistler arasında Türk aktivistler de bulunuyordu.

'4 İTALYAN VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLDİ'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hamas-Sumud provokasyonunu sonlandırmak ve bu sahte eyleme katılanların sınır dışı edilmesini tamamlamak için gerekli prosedürler yürütülmektedir.

Şu ana kadar 4 İtalyan vatandaşı sınır dışı edilmiştir. Geri kalanlar da sınır dışı edilme sürecindedir. İsrail bu prosedürü mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak istemektedir.

Greta Thunberg ve bu provokasyona katılan diğer kişilerin İsrail'e varış anındaki fotoğrafları ekte yer almaktadır.

klim-aktivisti-greta-thunberg.jpeg
İklim aktivisti Greta Thunberg

HERKES GÜVENDE İDDİASI

Herkes güvende ve sağlık durumları iyidir.

İsrail, İtalya, Yunanistan ve Kudüs Latin Patrikhanesi'nin defalarca belirttiği gibi, bu teknelerin taşıdığı yardımlar, ne kadar az olursa olsun, barışçıl bir şekilde Gazze'ye ulaştırılabilirdi.

Bu, bir provokasyondan başka bir şey değildi."

NE OLMUŞTU

İsrail deniz kuvvetleri insani yardım filosuna ait Gazze'ye giden 42 geminin tamamına saldırdı ve ele geçirdi, 50'den fazla ülkeden 450'den fazla aktivisti kaçırdı.

Son dakika | Sumud Filosu'nun son gemisine canlı yayında baskınSon dakika | Sumud Filosu'nun son gemisine canlı yayında baskın

Filo, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in bu bölgeye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkmıştı.

İsrail, yaklaşık 2,4 milyon insanın yaşadığı Gazze'ye yaklaşık 18 yıldır abluka uyguluyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

