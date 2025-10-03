Kaçırılan aktivistler hakkında İsrail'den açıklama
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından kaçırılan aktivistler hakkında yapılan açıklamada 4 İtalyan akvitistin sınır dışı edildiği belirtildi. Bu 4 aktivistin İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı İtalyan miletvekilleri olduğu düşünülüyor.
Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği ve aktivistlerini kaçırdığı, Gazze'ye bebek maması dahil insani yardım malzemeleri götüren filonun "provokasyon" yaptığı iddia edildi.
İsrail tarafından alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Bu kapsamda İsrail'in kaçırdığı aktivistler arasında Türk aktivistler de bulunuyordu.
'4 İTALYAN VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLDİ'
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hamas-Sumud provokasyonunu sonlandırmak ve bu sahte eyleme katılanların sınır dışı edilmesini tamamlamak için gerekli prosedürler yürütülmektedir.
Şu ana kadar 4 İtalyan vatandaşı sınır dışı edilmiştir. Geri kalanlar da sınır dışı edilme sürecindedir. İsrail bu prosedürü mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak istemektedir.
Greta Thunberg ve bu provokasyona katılan diğer kişilerin İsrail'e varış anındaki fotoğrafları ekte yer almaktadır.
HERKES GÜVENDE İDDİASI
Herkes güvende ve sağlık durumları iyidir.
İsrail, İtalya, Yunanistan ve Kudüs Latin Patrikhanesi'nin defalarca belirttiği gibi, bu teknelerin taşıdığı yardımlar, ne kadar az olursa olsun, barışçıl bir şekilde Gazze'ye ulaştırılabilirdi.
Bu, bir provokasyondan başka bir şey değildi."
NE OLMUŞTU
İsrail deniz kuvvetleri insani yardım filosuna ait Gazze'ye giden 42 geminin tamamına saldırdı ve ele geçirdi, 50'den fazla ülkeden 450'den fazla aktivisti kaçırdı.
Son dakika | Sumud Filosu'nun son gemisine canlı yayında baskın
Filo, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in bu bölgeye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkmıştı.
İsrail, yaklaşık 2,4 milyon insanın yaşadığı Gazze'ye yaklaşık 18 yıldır abluka uyguluyor.