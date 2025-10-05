Kabin bagajlarında yeni dönem: Zorunluluk kalktı

Kabin bagajlarında yeni dönem: Zorunluluk kalktı
Yayınlanma:
Birçok havayolunun uyguladığı, baş üstü kabin bagajlar için uygulanan boyut sınırı ölçücü cihazları bir şirketin daha kaldıracağı öğrenildi. Buna göre, American Airlines, yolcuların check-in sürecinde çantalarını yerleştirmesi istenen metal boyut belirleme aparatlarını kaldıracak. Görevliler ise boyutundan emin olamadığı bagajlarda yolcu lehine karar alınacak.

American Airlines havayolu, pazartesi gününden itibaren ABD genelindeki biniş kapılarında kabin bagajı boyut ölçüm cihazlarını kaldıracağını doğruladı. Personele gönderilen bir iç yazışmaya göre “biniş sürecini iyileştirmek” amacıyla bagaj ölçüm cihazlarının kaldırılacağı belirtiliyor.

YOLCU LEHİNE KARAR VERİLECEK

American Airlines, yazışmada, el bagajının 45 inçten fazla olmaması kuralında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Ancak, “çanta biraz büyük görünüyorsa veya emin değilseniz, müşterinin lehine karar verin” açıklamasını yaptı.

Uçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecekUçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecek

Bu, can sıkıcı bagaj ücretlerinden kaçınmak için el bagajlarını ağzına kadar dolduran birçok yolcu için müjde oldu.

METAL APARATLAR KALDIRILACAK

American Airlines yolcuları şu anda baş üstü bagaj rafına yerleştirilebilen bir el bagajı ve koltuğun altına sığabilen bir kişisel eşya taşıyabilir.

bavul.jpg
Bir havalimanında yolcunun taşıdığı valiz (AA)

Memorandumda, metal bagaj ölçerlerin check-in kontuarlarında kullanılmaya devam edileceği belirtildi ve çalışanların, güvenlik kontrolünden el bagajı olarak geçirilmeye çalışılan aşırı büyük bagajlara dikkat etmeleri istendi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Dünya
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek