Kabin bagajlarında yeni dönem: Zorunluluk kalktı

American Airlines havayolu, pazartesi gününden itibaren ABD genelindeki biniş kapılarında kabin bagajı boyut ölçüm cihazlarını kaldıracağını doğruladı. Personele gönderilen bir iç yazışmaya göre “biniş sürecini iyileştirmek” amacıyla bagaj ölçüm cihazlarının kaldırılacağı belirtiliyor.

YOLCU LEHİNE KARAR VERİLECEK

American Airlines, yazışmada, el bagajının 45 inçten fazla olmaması kuralında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Ancak, “çanta biraz büyük görünüyorsa veya emin değilseniz, müşterinin lehine karar verin” açıklamasını yaptı.

Uçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecek

Bu, can sıkıcı bagaj ücretlerinden kaçınmak için el bagajlarını ağzına kadar dolduran birçok yolcu için müjde oldu.

METAL APARATLAR KALDIRILACAK

American Airlines yolcuları şu anda baş üstü bagaj rafına yerleştirilebilen bir el bagajı ve koltuğun altına sığabilen bir kişisel eşya taşıyabilir.

Bir havalimanında yolcunun taşıdığı valiz (AA)

Memorandumda, metal bagaj ölçerlerin check-in kontuarlarında kullanılmaya devam edileceği belirtildi ve çalışanların, güvenlik kontrolünden el bagajı olarak geçirilmeye çalışılan aşırı büyük bagajlara dikkat etmeleri istendi.