Japonya Filistin kararını açıkladı

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un bildirdğine göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kısa bir süre önce Japon mevkidaşı Takeshi Iwaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Japonya Dışişleri Bakanı, Bakan Saar'a Japonya'nın yaklaşan BM Genel Kurulu'nda Filistin devletinin tanınmasını desteklememe kararı aldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan bölgede iki devletli çözüm ve Filistin Devleti’nin tanınmasını öngören çağrıya Batı ülkelerinden büyük destek verilmiş. Birçok ülke şu an devam eden BM Genel Kurulu’nda yapılacak özel oturumda Filistin’i tanıma kararını resmen açıklayacağını duyurmuştu. Bu ülkelerin başında Fransa’nın yanı sıra, İngiltere, Kanada ve Avustralya bulunuyor.

PARLAMENTO BASKISI YETERLİ OLMADI

Japonya’da da karara katılınmasına dair parlamentodan baskı gelmiş, bazı çevrelerde Tokyo yönetiminin Filistin’i tanıma adımını atmaya hazırlandığı kaydedilmişti.

Ancak İsrail basınında yer alan habere göre bu süreç Japonya’da Filistin’i tanımakla sonuçlanmayacak.