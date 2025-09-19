Japonya Filistin kararını açıkladı

Japonya Filistin kararını açıkladı
Yayınlanma:
Bildirilene göre, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı bir görüşmede bu ay yapılan BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımayacağını söyledi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un bildirdğine göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kısa bir süre önce Japon mevkidaşı Takeshi Iwaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Japonya Dışişleri Bakanı, Bakan Saar'a Japonya'nın yaklaşan BM Genel Kurulu'nda Filistin devletinin tanınmasını desteklememe kararı aldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan bölgede iki devletli çözüm ve Filistin Devleti’nin tanınmasını öngören çağrıya Batı ülkelerinden büyük destek verilmiş. Birçok ülke şu an devam eden BM Genel Kurulu’nda yapılacak özel oturumda Filistin’i tanıma kararını resmen açıklayacağını duyurmuştu. Bu ülkelerin başında Fransa’nın yanı sıra, İngiltere, Kanada ve Avustralya bulunuyor.

Trump’ın gitmesini bekliyorlar: İngiltere Filistin hamlesinin tarihini açıkladıTrump’ın gitmesini bekliyorlar: İngiltere Filistin hamlesinin tarihini açıkladı

PARLAMENTO BASKISI YETERLİ OLMADI

Japonya’da da karara katılınmasına dair parlamentodan baskı gelmiş, bazı çevrelerde Tokyo yönetiminin Filistin’i tanıma adımını atmaya hazırlandığı kaydedilmişti.

Ancak İsrail basınında yer alan habere göre bu süreç Japonya’da Filistin’i tanımakla sonuçlanmayacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dünya
3 bin yıllık bilezik çalınmıştı: Akıbeti belli oldu
3 bin yıllık bilezik çalınmıştı: Akıbeti belli oldu
Trump’tan gerilimi artıracak Çin açıklaması: ‘Nükleer silahlar 1 saat uzaklıkta’
Trump’tan gerilimi artıracak Çin açıklaması: ‘Nükleer silahlar 1 saat uzaklıkta’