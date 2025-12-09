Japonların depremde tek derdi sallanan TV oldu! Darısı başımıza...

Dün Japonya'da meydana gelen 7.2'lik depremin görüntüleri ortaya çıktı. Binalarını depreme dayanıklı yapan Japonların deprem anında dertlerinin televizyon yere düşmemesi olması ise dikkat çekti.

7'den büyük depremlere aşina olan ve deprem kuşağında olmanın bilincinde oldukları için kentlerini ve binalarını depreme karşı olağanüstü dayanıklı yapan Japonya'da dün 7.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Depremde yetkili kurumlara bildirilen herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı. Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen depremin hemen ardından tsunami alarmı verildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

3 METRELİK TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı verilmesine rağmen felakete dair bir gelişme henüz basına da yansımadı.

TEK DERTLERİ SALLANAN TV OLDU

Deprem anının görüntüleri sosyal medyaya düştü. 5 kişillik bir evde çekilen görüntülerde deprem anında yaşanan doğal panik kayıt altına alındı.

ekran-goruntusu-2025-12-09-125544.png

Bununla beraber evlerine güvendikleri için kaçma hareketi sergileyemen Japonların, ünite üzerinde duran TV'nin yere düşmemesi için çaba sarfettiği görüldü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

