Son dakika | Japonya'da 7.2 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi

Japonya 7,2 şiddetinde depremle sarsıldı. Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen depremin hemen ardından tsunami alarmı verildi.

TSUNAMİ BEKLENİYOR

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

YÜKSEKLİK 3 METRE

En fazla 3 metre yüksekliğinde tsunami bekleniyor.

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Japonya'da bu şiddette meydana gelen depremin ardından akıllara İstanbul geldi. Büyük Marmara depremi tehdidi altındaki mega kentte olası bir depremin tarihi bir kayba neden olacağı endişesi yaşanıyor.