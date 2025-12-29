Son Dakika | Hamas duyurdu: Ebu Ubeyde öldürüldü

Son Dakika | Hamas duyurdu: Ebu Ubeyde öldürüldü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Hamas, Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü açıkladı. Duyuru, yeni sözcü tarafından yapıldı.

Hamas'ın resmi sözcü Ebu Ubeyde öldürüldü. Ebu Ubeyde'nin ölüm haberini, Hamas'ın yeni sözcüsü olan ve "Ebu Ubeyde" ismini kullanacağını duyuran yeni sözcü tarafından açıklandı.

Yeni sözcü, kamuoyunun Ebu Ubeyde olarak tanıdığı sözcünün, "Huzeyfe el-Kahlut" olduğunu ve hayatını kaybettiğini; Katar merkezli Al Jazeera Mubasher üzerinden duyurdu.

LİDER KADROSUNDAYDI

Hamas'ın lider kadrolarında yer alan Muhammed el-Sinvar'ın da öldüğü, resmi olarak paylaşıldı.

REFAH TUGAYLARI KOMUTANI DA ÖLDÜ

Kassam Tugayları tarafından yapılan duyuruda, Refah Tugayları komutanlarından Muhammed Şebana'nın da ölenler arasında olduğunu duyurdu. Şebana, özellikle Gazze'nin güneyindeki operasyonlarda öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

SİLAHLANDIRMA KOMUTANI DA ÖLDÜ

Aynı duyurunun devamında, El Kassam Tugayları'nın silahlandırmadan sorumlu komutanı ve önceki dönem operasyonlar sorumlusu Raid Saad'ın da ölenler arasında olduğu açıklandı.

YENİ SÖZCÜ DE "EBU UBEYDE" ADINI KULLANACAK

Duyuruyu yapan kişi, kamuoyunun Ebu Ubeyde olarak tanıdığı sözcünün, "Huzeyfe el-Kahlut" olduğunu açıklarken, yeni sözcünün kendisi olduğunu ve kendisinin de Ebu Ubeyde ismini kullanacağını delirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

