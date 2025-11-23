İtalya'da 70 bin kadın 'Kadına şiddete dur' demek için yürüdü

Yayınlanma:
İtalya'da on binlerce kadın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.

İtalya'da kadınlar ellerinde pankartlar ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla görkemli bir yürüyüş düzenledi.

Başkent Roma'da düzenlenen yürüyüşe 70 bin kişinin katıldığı belirtildi.

"SAVAŞLARI VE ATAERKİLLİĞİ SABOTE EDİYORUZ"

"Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin)" isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) girişimiyle, 25 Kasım'ın bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle düzenlenen yürüyüş, başkentin işlek meydanlarından Repubblica'dan, San Giovanni Meydanı'na kadar sürdü.

"Savaşları ve ataerkilliği sabote ediyoruz" pankartı açan binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddet ve ataerkil şiddete karşı tepkilerini ifade etti.

Yürüyüşte, Filistin bayrakları ve kefiye taşınırken, göstericiler Filistin'e de desteklerini belirtti.

aa-20251122-39780434-39780433-italyada-kadinlara-yonelik-siddet-protesto-edildi-frame-at-3m7s.jpg

ŞİDDET MAĞDURU KADINLAR İÇİN ANAHTARLAR SALLANDI

Kadınlara yönelik şiddeti protesto amacıyla birçok gösterici yanaklarına kırmızı boya sürerken, bazı protestocular da şiddet mağduru kadınlar için anahtarlarını sallayarak destek ve dayanışmalarını gösterdi.

Gösteriye, Roma'dan katılan Cecilia Guzzo, "Kadınlara yönelik şiddete, savaşlara, baskılara ve genel olarak tüm adaletsizliklere örneğin, Filistin’de ve şu anda devam eden savaşlara karşı çıkmak için buradayız" ifadesini kullandı.

aa-20251122-39780434-39780433-italyada-kadinlara-yonelik-siddet-protesto-edildi-frame-at-3m16s.jpg

Bir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüBir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

KADINA ŞİDDETE KARŞI BİRLİKTELİK VURGUSU

Grosseto kentinden bugünkü yürüyüş için gelen Anna Nativi de "Hep birlikte özgürlük arzumuzu ve burada olma hakkımızı göstermek için toplandık. Her zaman, istediğimiz gibi, ‘hayır’ deme hakkımız var. Hepimiz birlikteyiz" diye konuştu.

Yürüyüş için kuzeydeki Reggio Emilia kentinden gelen Anna Maria Perini de "Güce boyun eğmeyen her şeye karşı 360 derecelik bir savaş var" dedi.

Perini, Filistin’in de maçoluğun, ataerkilliğin ve şiddetin mağduru olduğunu söyledi.

aa-20251122-39780434-39780433-italyada-kadinlara-yonelik-siddet-protesto-edildi-frame-at-2m12s.jpg

İTALYA'DA 11 AYDA 78 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

"Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin)" isimli STK'ye göre, İtalya'da yılbaşından bu yana 78 kadın cinayeti işlendi.

Kaynak:AA

