İtalya Gazze için hayatı durdurdu; genel greve çıktı!
Yayınlanma:
İtalya genelinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda çalışanlar ve öğrenciler genel greve gitti.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılara karşı İtalya’da bugüne kadar düzenlenen en geniş kapsamlı protesto ve grev gerçekleşti. Ulaşım, eğitim ve kamu hizmetlerinde iş bırakma eylemleriyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede, özellikle Napoli’de düzenlenen yürüyüş büyük yankı uyandırdı.

Filistin bayraklarıyla sokakları dolduran kalabalık, sık sık “Filistin’e özgürlük”, “Hepimiz antisiyonistiz”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil Netanyahu”, “İntifada”, “Özgür Gazze” ve “Siyonist terörist devlet İsrail” sloganları attı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 40 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Bölgedeki sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelirken, çocuklar ve kadınlar en ağır bedeli ödeyen gruplar arasında yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

