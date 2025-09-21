İsrailli yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Eski milletvekili aşırılık yanlısı haham Yehuda Glick öncülüğündeki grup, İbrani takvimine göre yılbaşı kutlamaları öncesinde Mescid-i Aksa’da Talmud ayinleri düzenledi, provokatif eylemlerde bulundu.

MÜSLÜMANLARIN VE FİLİSTİNLİLERİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail polisinin baskın sırasında Filistinlilerin ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engellediğini bildirdi. Bölgedeki tarihi statükoya göre yalnızca Müslümanların ibadetine izin verilen kutsal mekanda, diğer din mensuplarının sadece ziyaret hakkı bulunuyor.

İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdı

TAPINAK İÇİN BÜTÇE TAAHHÜDÜ

Son dönemde fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa baskınlarında artış gözlenirken, İsrail koalisyonundaki aşırı sağcı bakanlar açıkça "Yahudilerin ibadet etmesi ve tapınak inşa edilmesi" çağrısı yapıyor. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce tapınak inşası için bütçe taahhüdünde bulunmuştu.

İSRAİL İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mescid-i Aksa, İsrail-Ürdün barış antlaşması uyarınca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. İsrail'in 2003'ten beri tek taraflı olarak polis eşliğinde düzenlediği baskınlar, uluslararası anlaşmalara ve statükoya aykırılık teşkil ediyor. İsrail yönetimi statükoyu koruduğunu iddia etse de fanatik grupların dini ritüelleri sıklıkla kameralara yansıyor.