İsrailli eski bakandan İran'la savaş açıklaması: Korunaklı alanlarda kalın!

İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri ve Netanyahu hükümetinin eski Maliye Bakanı Avigdor Liberman İran’ın İsrail’e saldırmaya hazırlık yaptığını öne sürdü.

Tahran’a yönelik “snapback” lakaplı yaptırım mekanizmalarının tekrardan devreye sokulmasının tesadüf olmadığını savunan Liberman, İsraillilere, “korunaklı alanlarda bulunun” tavsiyesi verdi.

İran’la yaşanan çatışmanın ardından olayın bittiğini sananların “yanıldığını” söyleyen Liberman sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İranlılar şimdiden gayretle çalışmaya başladılar. Her gün savunma ve askeri kabiliyetlerini güçlendiriyorlar. Nükleer tesislerdeki çalışmalar yeniden başladı. Önde gelen ülkelerin İran rejimine karşı yaptırım mekanizması olan “snapback”i yeniden yürürlüğe koymaları tesadüf değildir.

İran ile ilgili olayların sona erdiğini düşünenler yanılıyor.

İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor!

Görünüşe göre bu sefer İranlılar bizi şaşırtmaya çalışıyor.

İsrail vatandaşlarına doğrudan sesleniyorum: Sukot'u kutlayın, aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirin, ancak dikkatli olun ve korunaklı alanlarda kalın. Bu hükümete güvenilemez. Onların verdiği zararları düzeltene kadar IDF'ye ve kendimize güvenmeliyiz."