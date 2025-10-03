İsrailli eski bakandan İran'la savaş açıklaması: Korunaklı alanlarda kalın!

İsrailli eski bakandan İran'la savaş açıklaması: Korunaklı alanlarda kalın!
Yayınlanma:
İsrail'de muhalefet partisi lideri ve Netanyahu hükümetinin eski bakanı Avigdor Liberman, İran'ın İsrail'e saldırmaya hazırlandığını öne sürdü. İsraillilere "korunaklı alanlarda durmalarını" söyledi.

İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri ve Netanyahu hükümetinin eski Maliye Bakanı Avigdor Liberman İran’ın İsrail’e saldırmaya hazırlık yaptığını öne sürdü.

Tahran’a yönelik “snapback” lakaplı yaptırım mekanizmalarının tekrardan devreye sokulmasının tesadüf olmadığını savunan Liberman, İsraillilere, “korunaklı alanlarda bulunun” tavsiyesi verdi.

“Hükümete güvenmeyin, İsrail ordusuna ve kendimize güvenmeliyiz.”

‘İRAN’A YAPTIRIMLARIN GERİ GETİRİLMESİ TESADÜF DEĞİL’

İran’la yaşanan çatışmanın ardından olayın bittiğini sananların “yanıldığını” söyleyen Liberman sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İran ile ilgili olayların sona erdiğini düşünenler yanılıyor.

İranlılar şimdiden gayretle çalışmaya başladılar. Her gün savunma ve askeri kabiliyetlerini güçlendiriyorlar. Nükleer tesislerdeki çalışmalar yeniden başladı. Önde gelen ülkelerin İran rejimine karşı yaptırım mekanizması olan “snapback”i yeniden yürürlüğe koymaları tesadüf değildir.

İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor!İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor!

'BU SEFER İRANLILAR ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞIYOR'

Görünüşe göre bu sefer İranlılar bizi şaşırtmaya çalışıyor.

İsrail vatandaşlarına doğrudan sesleniyorum: Sukot'u kutlayın, aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirin, ancak dikkatli olun ve korunaklı alanlarda kalın. Bu hükümete güvenilemez. Onların verdiği zararları düzeltene kadar IDF'ye ve kendimize güvenmeliyiz."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Dünya
Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı
Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı
Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar
Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar
Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti
Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti