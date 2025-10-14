İsrail'in Eurovision kaderi Aralık'ta belli olacak

BBC'nin haberine göre, erteleme kararı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından geldi. EBU tarafından yapılan açıklamada, konunun hassasiyetine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusunda üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi."

EBU Yönetim Kurulu'nun, bu konu için olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine, konuyu aralık ayında yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı kaydedildi.

Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek

AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR

İsrail'in yarışmaya katılımı, Avrupa'daki yayın kuruluşları arasında derin bir görüş ayrılığına neden olmuş durumda. İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle yarışmadan çıkarılmasını talep ediyor. Bu ülkeler, İsrail'in katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Bu ülkelere karşıt bir tutum sergileyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi halinde Almanya'nın yarışmaya katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini ifade etmişti.

EV SAHİBİ AVUSTURYA KARARDAN MEMNUN

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na başkenti Viyana'da ev sahipliği yapacak olan Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF, erteleme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "ORF, kararı memnuniyetle karşılıyor" denildi.

Yarışmayı düzenleyen EBU, daha önce tüm katılımcı ülkelerin kasım ayında bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda bir oylama yapacağını bildirmişti.