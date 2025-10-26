İsrail’i ateşkes de durdurmuyor! Bakandan “yıkıma devam” talimatı!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya, Gazze'nin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail kontrolünde kalan bölgesinde yıkıma devam etme talimatı verdiğini duyurdu. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze’deki tünellerin yıkımı, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının kendileri için stratejik hedef olduğunu ifade etti.

“KARAR ABD’Lİ YETKİLİLERLE BİRLİKTE ALINDI”

Katz, Gazze’deki İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesinin en önemli görev olduğunu ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Gazze’deki tünellerin yüzde 60'ının sağlam olduğunu öne süren Katz, İsrail ordusuna, sarı hattın kontrollerinde kalan tarafında yıkıma devam edilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Katz, söz konusu kararın ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde koordinasyon içinde alındığını ileri sürdü.