İsrail'e tam yasak! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun talimatıyla İsrail'e kömür ihracatını tamamen durdurdu. Ticaret Bakanlığının açıklamasında kararın, Filistin halkına yönelik devam eden saldırılar ve kömürün "savaş makinesine katkı sağlaması" gerekçesiyle alındığı vurgulandı.

Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararnamenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

"FİLİSTİN HALKINA SAVAŞ EYLEMLERİ" GEREKÇESİ

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, kararın "Filistin halkına yönelik savaş eylemlerinin devam etmesi" gerekçesiyle alındığı belirtildi. Kararnamede, kömür ihracatının İsrail'in "savaş makinesine katkı sağladığı"na dikkat çekilerek, kararın Kolombiya'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla desteklendiği vurgulandı.

BAKAN MORALES: "SOMUT BİR ADIM"

Ticaret Bakanı Diana Marcela Morales Rojas, Kolombiya'nın Filistin halkının acılarına kayıtsız kalamayacağını söyledi. Morales, alınan kararın "savaşın tırmanışını durdurmaya yönelik somut bir adım ve dünya barışına katkı" olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ DÜZENLEMELERDEN FARKI

Haziran 2024'te benzer bir yasak getirilmiş, ancak uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle bazı istisnalar tanınmıştı. Yeni kararname ile bu istisnalar kaldırıldı ve İsrail'e kömür ihracatı tamamen durduruldu. Düzenleme, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ihtiyati tedbir kararları yerine getirilene veya bu koşullar ortadan kalkana kadar yürürlükte kalacak.

PETRO'NUN MESAJI: SUÇ ORTAĞI OLMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği "soykırıma suç ortağı olmayacağını" belirterek, Kolombiya'nın "İsrail'e bir ton kömür bile ihraç etmeyeceğini" söyledi. Petro, donanmaya İsrail'e kömür taşıyan gemileri durdurma ve el koyma emri verdiğini, yasağı ihlal eden şirketlerin devletle olan sözleşmelerinin iptal edileceğini duyurdu.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLMİŞTİ

Petro, daha önce yaptığı açıklamada, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Kolombiya, 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmen kesmişti.

