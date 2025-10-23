'İsrail'e desteği keseriz' demişti: Trump'tan bir açıklama daha

ABD Başkanı Trump, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhakına yönelik tartışmaların ardından Tel Aviv yönetimine desteğini geri çekeceği vaadinin ardından potansiyel hamlenin gerçekleşmeyeceğini bir kez daha vaat etti.

ABD Başkanı Donald Trump İsrail parlamentosu tarafından ilerletilen, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’nın ilhak edilmesini teklif eden tasarıya ilişkin Tel Aviv yönetimine rest çekmesinin ardından bir açıklama daha yaptı. Trump İsrail’in “böyle bir şey yapmayacağını” tekrardan dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İsrailli milletvekillerinin işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakını öngören yasa tasarılarını görüşmesinin ardından, İsrail'in Batı Şeria'da “hiçbir şey yapmayacağını” söyledi.

‘İSRAİL HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAK’

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin İsrail parlamentosundaki oylamadan endişe duyup duymadığı sorusuna, “Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı birçok üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin ziyaret ettiği İsrail’de yapılan bu hamleye yönelik ilk tepkisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“[Batı Şeria’nın ilhakı] Böyle bir şey olmadı, olmayacak. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. İsrail bunu yaparsa ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder."

