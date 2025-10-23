Son Dakika | Trump'tan İsrail'e Batı Şeria resti!

Son Dakika | Trump'tan İsrail'e Batı Şeria resti!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haber... ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak girişimine ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, TIME Dergisi'ne verdiği röportajda İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak girişimiyle ilgili sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

İsrail'in gitgide daha fazla sevilmemeye başladığını belirten Trump, ilhak girişimine ilişkin "Böyle bir şey olmadı, olmayacak. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. İsrail bunu yaparsa ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder" dedi.

TRUMP'TAN İSRAİL'İN İLHAK GİRİŞİMİNE SERT TEPKİ

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini öngören tasarı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada kabul edildi.

Söz konusu oylama ABD'nin tepkisine yol açtı.

thumbs-b-c-edc83e99256a07eb7a1d6f093bde2469.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - ABD Başkanı Donald Trump

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak oylaması, geçersizdirHamas: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak oylaması, geçersizdir

"NETANYAHU'YU BEN DURDURDUM"

TIME Dergisi'ne röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasına dair dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarını kendisinin durduğunu vurgulayan Trump, "Netanyahu'yu ben durdurdum yoksa devam edecekti. Saldırılar yıllarca devam edecekti. Ben onu durdurdum ve ben durdurduğumda herkes bir araya geldi, bu inanılmazdı" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ortak açıklamaABD Başkan Yardımcısı Vance ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ortak açıklama

"İSRAİL BUNU YAPARSA TÜM DESTEĞİ KAYBEDER"

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişimine ise sert tepki gösterdi. İsrail Meclisi'nde yapılan oylamaya ilişkin sorulan soruya ABD Başkanı şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir şey olmadı, olmayacak. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. İsrail bunu yaparsa ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünya
Louvre Müzesi soygununda flaş gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
Louvre Müzesi soygununda flaş gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
NATO'dan Putin açıklaması: Ateşkese ikna edilebilir
NATO'dan Putin açıklaması: Ateşkese ikna edilebilir