Hamas: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak oylaması, geçersizdir

İsrail Meclisi’nde (Knesset), işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail’e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısı ön oylamada kabul edildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesinin "İsrail işgalinin çirkin sömürgeci yüzünü yansıttığı" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini meşrulaştırma ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde Siyonist egemenliğini dayatma yönündeki ısrarının, ilgili tüm uluslararası yasa ve kararları açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria topraklarını ilhak etme yönündeki hummalı girişimlerinin "geçersiz ve gayrimeşru olduğu", bu girişimlerin tarih, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşü uyarınca bu toprakların Filistin'e ait olduğu gerçeğini değiştiremeyeceği kaydedildi.

Hamas, bu geçersiz işgal yasalarının yansımalardan İsrail'in sorumlu olduğunu aktardı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na bu adımı kınamaları; işgal politikalarının önüne geçilmesi, İsrail'i ve liderlerini Filistin halkı aleyhinde işledikleri suçlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etme konusunda yargılanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

ANKARA’DAN SERT AÇIKLAMA: ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI VE YOK HÜKMÜNDE

Dışişleri Bakanlığı da karara yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail Meclisi’nin adımının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. Gazze’de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir.”

Bakanlık, 1967’den bu yana işgal altında bulunan Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria’nın Filistin toprağı olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti” vizyonuna desteğini yineledi.

ÜÇ OYLAMADAN DAHA GEÇMESİ GEREKİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarı, bugün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

İsrail Meclisi’ndeki ön oylamada 25 milletvekili “evet”, 24 milletvekili “hayır” oyu kullandı. Tasarının yasalaşması için Meclis’te üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Uluslararası kamuoyunun tepkiyle karşıladığı bu adım, Batı Şeria’nın fiilen İsrail egemenliğine alınmasının önünü açabileceği gerekçesiyle yeni bir diplomatik krizin fitilini ateşlemiş durumda.