Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in söz konusu ilhak girişimine, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir" sözleriyle tepki gösterdi.

Açıklamada, Gazze’de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adımın, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit ettiği kaydedildi.

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak oylaması, geçersizdir

"BATI ŞERİA FİLİSTİN TOPRAĞIDIR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: