Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in söz konusu ilhak girişimine, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir" sözleriyle tepki gösterdi.
Açıklamada, Gazze’de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adımın, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit ettiği kaydedildi.
Hamas: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak oylaması, geçersizdir
"BATI ŞERİA FİLİSTİN TOPRAĞIDIR"
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
"1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria’da İsrail’in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir.
Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir."
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)