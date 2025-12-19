İsrail'den flaş Suriye talebi: Şam'a kadar uzanacak

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye’de silahsız bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Başkent Şam’dan BM tarafından oluşturulan tampon bölgeye uzanan yeni bir "silahsız bölge" talep eden Danon, "İsrail'in İran, Hizbullah, Hamas veya başka herhangi bir grubun kuzey sınırında yeniden konuşlanmasına veya varlık göstermesine izin vermeyeceğini" söyledi.

Danny Danon, BM Güvenlik Konseyi oturumunda “Tel Aviv'in kuzey sınırlarını savunacağını" belirterek, "terörist ve silahlı unsurlar" olarak nitelendirdiği grupların “İsrail sınırı yakınlarında faaliyet göstermesine müsaade edilmeyeceğini” söyledi.

SURİYE'DEN YANIT

Suriye BM Daimi Temsilcisi İbrahim Elbi’den konuya ilişkin yanıt geldi. Elbi, "İsrail'in ihlallerini sürdürmesine karşın Şam'ın Tel Aviv ile 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na bağlı olduğunu" söyledi. Elbi, "Kontrolü sağlamak için güvenlik güçlerimizin İsrail sınırında bulunmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.