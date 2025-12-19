İsrail'den flaş Suriye talebi: Şam'a kadar uzanacak

İsrail'den flaş Suriye talebi: Şam'a kadar uzanacak
Yayınlanma:
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye'nin başkenti Şam'dan mevcut tampon bölgeye kadar uzanan silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını talep etti.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye’de silahsız bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Başkent Şam’dan BM tarafından oluşturulan tampon bölgeye uzanan yeni bir "silahsız bölge" talep eden Danon, "İsrail'in İran, Hizbullah, Hamas veya başka herhangi bir grubun kuzey sınırında yeniden konuşlanmasına veya varlık göstermesine izin vermeyeceğini" söyledi.

Son Dakika | Trump imzaladı: Suriye yaptırımları resmen kaldırıldıSon Dakika | Trump imzaladı: Suriye yaptırımları resmen kaldırıldı

Danny Danon, BM Güvenlik Konseyi oturumunda “Tel Aviv'in kuzey sınırlarını savunacağını" belirterek, "terörist ve silahlı unsurlar" olarak nitelendirdiği grupların “İsrail sınırı yakınlarında faaliyet göstermesine müsaade edilmeyeceğini” söyledi.

SURİYE'DEN YANIT

Suriye BM Daimi Temsilcisi İbrahim Elbi’den konuya ilişkin yanıt geldi. Elbi, "İsrail'in ihlallerini sürdürmesine karşın Şam'ın Tel Aviv ile 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na bağlı olduğunu" söyledi. Elbi, "Kontrolü sağlamak için güvenlik güçlerimizin İsrail sınırında bulunmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Dünya
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Güney Kıbrıs Yunan basınını yalanladı: İsrail ile ortak tugay iddası vardı
Güney Kıbrıs Yunan basınını yalanladı: İsrail ile ortak tugay iddası vardı