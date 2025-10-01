İsrail'de sponsorluk krizi! Reebok geri adım attı

Yayınlanma:
Ulusal takımlarıyla olan sponsorluk sözleşmesini sonlandırmak isteyen Reebok'a İsrail dava açmakla tehdit etmişti. İsrail'in baskısının ardından şirket geri adım attı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve ablukası sürüyor. Dünyanın birçok noktasında ise İsrail'e tepkiler yükseliyor. İsrailli firmalar boykot edilirken İsrail ile işbirliği yapan firmalar da boykot listesine ekleniyor.

Son olarak ulusal takımlarıyla olan sözleşmesini sonlandırmak isteyen Reebok'ı dava açmakla tehdit eden İsrail, şirketi geri adım atmaya zorladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Reebok'ın anlaşmayı feshetmeye çalıştığı, İsrail formalarındaki logosunun çıkarılmasını talep ettiği ancak kararını geri aldığı belirtildi.

SWR, Canlı Yayında İsrail Ürünlerini Boykot Eden Sunucunun Görevine Son VerdiSWR, Canlı Yayında İsrail Ürünlerini Boykot Eden Sunucunun Görevine Son Verdi

ŞİRKETTEN GERİ ADIM

İsrail Futbol Federasyonundan (IFA) yapılan açıklamada, "IFA Başkanı Moshe Zuares, Reebok ve firmanın yerel temsilcisi arasında yapılan görüşmenin ardından şirket, anlaşmayı sonlandırma kararını geri aldı ve uluslararası maçlarda takımların formalarında, şimdiye kadar olduğu gibi şirketin logosu yer alacak" denildi.

Reebok, Filistin yanlısı aktivistlerin öncülük ettiği boykot çağrıları sonrası Puma ve Errea'nın çekilmesinin ardından şubat ayında IFA ile bir sözleşme imzalamıştı.

66 BİN 97 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 536 kişi de yaralandığı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

