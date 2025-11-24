İsrail'de 'istifa eden' komutanlar görevden alındı!

Yayınlanma:
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu sırasındaki başarısızlıkları nedeniyle daha önce istifa etmiş olmalarına rağmen bazı üst düzey komutanları resmen görevden aldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sırasında yaşanan büyük başarısızlıklar nedeniyle, daha önce istifa eden üst düzey bazı komutanları resmen görevden aldığını duyurdu. Haaretz gazetesine yansıyan bilgilere göre, bu karar, ordu soruşturmasının ardından Zamir'in ordu kurmaylarıyla yaptığı toplantıda alındı.

Söz konusu komutanların sicil kayıtlarında ordudan ayrılış nedenleri istifa yerine görevden alınma olarak değiştirildi ve bu komutanların yedek kuvvetlerde de görev yapamayacağı bildirildi.

GÖREVDEN ALINAN VE CEZALANDIRILAN İSİMLER

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in görevden aldığı isimler şunlardır:

Daha önce istifasını açıklayan İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) Başkanı Aharon Halifa

İsrail ordusu Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Oded Basyuk

Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman

Askeri istihbarat "Birim 8200'ün" başındayken Eylül 2024'te istifa eden Tuğgeneral Yossi Sariel

Haziran 2024'te istifasını açıklayan Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld

Ast bir subayla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevinden alınan eski Güney Komutanlığı istihbarat şefi Albay Ariel Lubovski

Öte yandan, Zamir mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları için kınama cezası verilmesi kararı aldı. Kınama cezası alan ancak görevine devam edecek isimler arasında 7 Ekim'de Harekat Dairesi Başkanı olarak görev yapmış, şu an Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığını yürüten Shlomi Binder, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve Donanma Komutanı Koramiral David Sa'ar Salama yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

