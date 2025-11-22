İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı

İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı
Yayınlanma:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan 4 kente, hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi. Konut ve tesislerin yıkımını da yoğunlaştıran İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 10 Ekim günü varılan ateşkesi delmeyi sürdürüyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah ve Han Yunus kentlerinin doğusunda, ateşkes anlaşması kapsamında kontrol ettiği bölgelere, sabah saatlerinden itibaren onlarca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Aynı zamanda, kuzeydeki Gazze şehrinin doğusunda, ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in kontrolü altındaki bölgeler arasında yer alan Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinin bazı kısımlarına da hava saldırıları düzenlendi. Saldırılara Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimleri de dahil olmak üzere, bomba yüklü araçlarla konut ve tesislerin yıkımı ve aralıklı yoğun topçu atışları eşlik etti.

gazze.jpg

BİRÇOK FİLİSTİNLİ YERLERİNDEN EDİLDİ!

İsrail ordusu tarafından Gazze’de gerçekleştirilen bombalama ve yıkımlar, son günlerde daha da hız kazanırken, çok sayıda askeri araç, ateşkes anlaşması kapsamında ordunun Gazze kentinin doğusunda çekildiği bölgelere yüzlerce metre kadar ilerledi.

Askeri araçların ilerleyişi ve ordunun kontrolünü genişletmesinin ardından İsrail bombardımanının devam edeceği endişesiyle yüzlerce kişinin Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinden yerinden edilmesine neden oldu.

İsrail’in kara tablosunu açıkladılar! En az bin 630 çocuk gözaltına alındıİsrail’in kara tablosunu açıkladılar! En az bin 630 çocuk gözaltına alındı

69 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ!

İsrail’in 10 Ekim’den bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi de yaralandı. BM, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor.

Kaynak:AA

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Dünya
Zelenskiden ABD’nin “barış” planına çarpıcı açıklama!
Zelenskiden ABD’nin “barış” planına çarpıcı açıklama!
Zelenski Ukrayna’nın ikilemini açıkladı: Ya ABD’yi kaybedeceğiz ya onurumuzu
Zelenski Ukrayna’nın ikilemini açıkladı: Ya ABD’yi kaybedeceğiz ya onurumuzu