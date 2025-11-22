İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 10 Ekim günü varılan ateşkesi delmeyi sürdürüyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah ve Han Yunus kentlerinin doğusunda, ateşkes anlaşması kapsamında kontrol ettiği bölgelere, sabah saatlerinden itibaren onlarca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Aynı zamanda, kuzeydeki Gazze şehrinin doğusunda, ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in kontrolü altındaki bölgeler arasında yer alan Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinin bazı kısımlarına da hava saldırıları düzenlendi. Saldırılara Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimleri de dahil olmak üzere, bomba yüklü araçlarla konut ve tesislerin yıkımı ve aralıklı yoğun topçu atışları eşlik etti.

BİRÇOK FİLİSTİNLİ YERLERİNDEN EDİLDİ!

İsrail ordusu tarafından Gazze’de gerçekleştirilen bombalama ve yıkımlar, son günlerde daha da hız kazanırken, çok sayıda askeri araç, ateşkes anlaşması kapsamında ordunun Gazze kentinin doğusunda çekildiği bölgelere yüzlerce metre kadar ilerledi.

Askeri araçların ilerleyişi ve ordunun kontrolünü genişletmesinin ardından İsrail bombardımanının devam edeceği endişesiyle yüzlerce kişinin Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinden yerinden edilmesine neden oldu.

69 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ!

İsrail’in 10 Ekim’den bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi de yaralandı. BM, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor.