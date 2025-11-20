İsrail’in kara tablosunu açıkladılar! En az bin 630 çocuk gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günükapsamında bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Filistinli çocuklar aleyhinde gerçekleştirdiği gözaltı ve alıkoymalara ilişkin bilgi verilirken İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Ramallah'a bağlı Silvad beldesinden Filistinli çocuk Velid Halid Ahmed’in, maruz kaldığı açlık, yoksun bırakma politikaları ve kötü muamelenin ardından Mart 2025'te hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sözde ateşkes var! İsrail katliamlarına devam ediyor

EN AZ BİN 630 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI!

Batı Şeria ve Kudüs'te iki yılda en az bin 630 Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirilen açıklamada,İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde iki yıl boyunca yürüttüğü saldırılarda çok sayıda çocuğu alıkoyduğu belirtildi.

Alıkonulan çocukların ise "organize suçlara, zorla kaybetmeye ve yakınları tarafından ziyaret yasağına" maruz kaldığı ifade edildi.

350 ÇOCUK HALA GÖZALTINDA!

İsrail, hali hazırda ikisi kız 350 çocuğu gözaltında tutuyor. Reşit olmayanların korunmasına ilişkin uluslararası normlarla tamamen çelişen koşullarda yaşayan gözaltındaki çocuklar, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, sistematik gasp ve yoksun bırakmanın yanı sıra tecride maruz kalıyor. İsrail askerleri çocuklara sistematik şekilde fiziksel ve psikolojik yıkım uyguluyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana yaşanan ihlallerin benzeri görülmemiş şekilde arttığı gözlemleniyor.

Ayrıca, gözaltı, alıkoyma, öldürme, zorla kaybetme, yakınlarının ziyaretini engelleme ve eğitimden mahrum bırakılması yoluyla Filistinli çocuklar kapsamlı şekilde hedef alınıyor.

ÇOCUKLAR OKULDA BİLE GÖZALTINA ALINIYOR!

Gözaltına alınan ya da alıkonulan çocuklar, İsrail askerlerince düzenlenen baskınlar sırasında kontrol noktalarından, sokaklardan bazen de okuldan ya da çevresinden alınarak götürülüyor. Çocukların yaşını veya temel haklarını gözeten herhangi bir yasal işlem uygulanmıyor.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan çocukların verdiği güncel ifadelerde, gözaltına alındıkları ilk andan itibaren ağır darp, tecrit ve kötü muameleye maruz kaldıkları belgelendi. Çoğu çocuk en az bir tür fiziksel veya psikolojik işkenceyle karşı karşıya kaldı.