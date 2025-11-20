Sözde ateşkes var! İsrail katliamlarına devam ediyor

Yayınlanma:
İsrail ordusu Gazze’de varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 12'si çocuk, 8'i kadın 32 Filistinli yaşamını yitirdi. Enkaz altından ise 1 kişinin naaşı çıkarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

12’Sİ ÇOCUK 32 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

İsrail, son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 12'si çocuk, 8'i kadın 32 Filistinliyi katletti. Saldırılarda 88 kişi ise yaralanırken bir kişinin naaşının da enkaz altından çıkarıldığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 312 kişinin öldüğü, 760'ının yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 70 BİN’E DAYANDI!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 69 bin 546'ya, yaralıların sayısının 170 bin 833'e yükseldiği açıklandı.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ!

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim günü Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak:AA

