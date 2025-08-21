İsrail yine sivillere saldırdı: 2'si çocuk 5 Filistinli öldü
İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. Sivil ayrımı gözetmeyen İsrail'in saldırısında 2'si çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarının dozunu azaltmayan İsrail, sivil ayrımı gözetmeksizin savaş suçu işlemeye devam ediyor.
İsrail ordusu, Gazze'de Selahaddin Caddesi üzerinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırı düzenledi.
Saldırı sonucunda aralarında iki çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları Nuseyrat bölgesindeki el-Avde Hastanesi'ne getirildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)