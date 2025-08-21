İsrail yine sivillere saldırdı: 2'si çocuk 5 Filistinli öldü

İsrail yine sivillere saldırdı: 2'si çocuk 5 Filistinli öldü
Yayınlanma:
İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. Sivil ayrımı gözetmeyen İsrail'in saldırısında 2'si çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarının dozunu azaltmayan İsrail, sivil ayrımı gözetmeksizin savaş suçu işlemeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'de Selahaddin Caddesi üzerinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırı sonucunda aralarında iki çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları Nuseyrat bölgesindeki el-Avde Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Dünya
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı