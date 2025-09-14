İsrail Suriye’ye girdi: Şam'dan uluslararası çağrı

Suriye resmî devlet haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Saysun ve Cemle köylerinde arama yaptığını bildirdi.

İsrail ordusuna ait yaklaşık 18 askeri aracın, evlere baskınlar düzenlediği ve arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarılan haberde, ayrıca, İsrail'e ait farklı askeri birliklerin işgal altındaki Suriye'nin Golan sınırı yakınında bulunan Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı ifade edildi.

HALK ENDİŞELİ

Bu hareketliliğin İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) bölgede keşif uçuşları yaptığı sırada gerçekleştiği ve bunun halk arasında ciddi kaygı ve tedirginlik yarattığı kaydedildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Suriye’deki geçici Şam yönetimi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınayarak, bu eylemlerin istikrar çabalarını baltaladığını ve 1974 Ateşkes Anlaşması ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı. Uluslararası toplum harekete geçmeye çağrıldı.