İsrail soykırım operasyonunu sürdürüyor: Hatlar kesildi Gazze’yle iletişim koptu

İsrail soykırım operasyonunu sürdürüyor: Hatlar kesildi Gazze’yle iletişim koptu
Yayınlanma:
İsrail çarşamba günü Gazze Şehri'ne kara harekâtını ikinci gününde sürdürürken, bölgedeki Filistinli gazeteciler gece boyunca şehrin her yerinde ateşin devam ettiğini bildirdi. İmkânları olan siviller kaçmaya devam ederken, Birleşmiş Milletler, yardım kuruluşları ve giderek artan sayıda ülke yeni saldırıyı kınadı.

İsrail ordusu, pazartesi gecesi iki tank ve asker tümeni hava ve denizden yoğun ateş desteği altında Gazze şehrini kuşatmaya başladı. Bir İsrail ordusu yetkilisi salı günü, ismini vermemek kaydıyla yaptığı açıklamada, daha fazla kuvvetin operasyona katılmasıyla birlikte ordunun kademeli olarak şehir merkezine doğru ilerlemesinin beklendiğini söyledi.

İsrail ordusu yürüttüğü soykırım kapsamındaki operasyona devam ederken, yüz binlerce Filistinlinin hala Gazze Şehrinde olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in kasıtlı şekilde hedef aldığı Filistinli siviller, hayatta kalmak için çabalarken, çarşamba günü Gazze şehrinde ve kuzeydeki bölgede ağ kesintileri yaşandı. Bölgeden düzenli şekilde haber alınamıyor.

İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Ramallah merkezli Filistin Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu, internet ve karasal hizmetlerdeki yeni kesintilerin “sürekli saldırı ve ana ağ yollarının hedef alınmasından” kaynaklandığını söyledi.

Küresel internet erişimini izleyen NetBlocks, kesintiyi “bölgedeki yeni İsrail kara operasyonu sırasında ana fiber optik yollarından birinin hedef alınmasından” kaynaklandığını belirtti.

'ETNİK TEMİZLİKLE EŞDEĞER'

BM İnsan Hakları Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne yönelik saldırısının “Gazze'nin sivil altyapısının son işlevsel unsurunu yok ettiğini” belirtti. Ofis ayrıca, İsrail ordusunun şehirdeki stratejisini “etnik temizlikle eşdeğer” olarak nitelendirdi ve “kalıcı bir demografik değişim yaratmaya odaklanmış gibi göründüğünü” söyledi.

İSRAİL'İN SOYKIRIMI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

Çarşamba günü yapılan ortak açıklamada, önemli küresel yardım gruplarından oluşan bir koalisyon, BM komisyonunun ilk kez İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını tespit etmesinin ardından, dünya liderlerine daha fazla müdahale çağrısında bulundu. Bu çağrı, giderek artan sayıda hükümet ve insan hakları örgütünün görüşlerini yansıtıyor.

Son Dakika | BM İsrail'in Gazze'de soykırım yürüttüğünü açıkladıSon Dakika | BM İsrail'in Gazze'de soykırım yürüttüğünü açıkladı

22 insani yardım liderinin imzaladığı açıklamada, “Sözler ve yarım yamalak önlemler yeterli değil. Kararlı eylem gerekiyor” denildi.

Açıklamada, dünya liderlerinin son iki yıldır harekete geçmedikleri belirtilerek, “Gerçekler görmezden geliniyor. Tanıklıklar bir kenara atılıyor. Ve bunun doğrudan sonucu olarak daha fazla insan öldürülüyor” dendi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Dünya
AB’nin yaptırım hamlesinden sonra İsrail’den ilk açıklama
AB’nin yaptırım hamlesinden sonra İsrail’den ilk açıklama
Ermenistan lobisinden ABD'de Türkiye karşıtı öneri: Kongre'de görüşülecek
Ermenistan lobisinden ABD'de Türkiye karşıtı öneri: Kongre'de görüşülecek