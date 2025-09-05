İsrail sivillerin kaldığı “Müşteha” kulesini vurdu

İsrail sivillerin kaldığı “Müşteha” kulesini vurdu
Yayınlanma:
İsrail Filistinlilere yönelik soykırımı kapsamında başladığı Gazze şehrini işgal planında saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu bugün yerinden edilen sivillerin kaldığı, mülteci çadırlarının olduğu bölgede bulunan Müşteha kulesini hedef aldı. Kulenin yıkılma anları kameraya yansıdı.

İsrail’in Filistinliliere yönelik yürüttüğü soykırım kapsamında onaylanan genişletilmiş işgal planı uygulamaya konmaya başlandı.

Bu kapsamda İsrail Gazze kentinin kontrolünü ele geçirip, kendi yönetimini yerleştirme amacıyla bölgede sivil ve çocukları hedef almayı sürdürüyor.

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLER KALIYORDU

Tel Aviv yönetiminin ordusu son olarak bugün, İsrail’in soykırımı yüzünden yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin çevresinde kaldığı bir binayı hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binayı yerle bir etti.

CAN KAYBI HENÜZ BİLİNMİYOR

Yüzlerce Filistinlinin sığındığı "Müşteha" adlı çok katlı binanın İsrail ordusunun hava saldırısına maruz kaldığı aktarıldı.

Binanın saldırının etkisiyle yerle bir olduğu ve bölgeden dumanlar yükseldiği ifade edilirken olaya ilişkin can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Gazze'de bugün açlıktan 6 kişi öldüGazze'de bugün açlıktan 6 kişi öldü

BM: Gazze'de en az 21 bin çocuk engelli kaldıBM: Gazze'de en az 21 bin çocuk engelli kaldı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

