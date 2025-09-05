Gazze'de bugün açlıktan 6 kişi öldü

Gazze'de bugün açlıktan 6 kişi öldü
Yayınlanma:
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 69 artarak 64 bin 300'e yükseldi. Ayrıca İsrail’in bölgeye uyguladığı abluka sebebiyle 6 kişi de açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

1 GÜNDE 69 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 69 ölü ve 422 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 768 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 964 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 190 kişinin yaralandığı kaydedildi.

YARDIM TUZAKLARINDA 2 BİN 362 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 362'ye, yaralananların sayısının da 17 bin 434'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 300'e, yaralıların sayısının 162 bin 5'e yükseldiği bildirildi.

AÇLIKTAN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 134'ü çocuk olmak üzere 376'ya yükseldiğini kaydetti.

BM: Gazze'de en az 21 bin çocuk engelli kaldıBM: Gazze'de en az 21 bin çocuk engelli kaldı

Dört Türk milletvekili Gazze'ye gidiyor! İsrail'in soykırımına karşı Sumud Filosu yola çıktıDört Türk milletvekili Gazze'ye gidiyor! İsrail'in soykırımına karşı Sumud Filosu yola çıktı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Dünya
Son dakika | DSÖ M Çiçeği'nin acil durum statüsünü kaldırdı
Son dakika | DSÖ M Çiçeği'nin acil durum statüsünü kaldırdı
İsrail sivillerin kaldığı “Müşteha” kulesini vurdu
İsrail sivillerin kaldığı “Müşteha” kulesini vurdu