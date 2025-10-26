İsrail Savunma Bakanı'ndan 'Gazze'de yıkım sürsün' talimatı

İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında kendilerinde kalan bölgelerde 'yıkımı sürdürün' yönünde talimat verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze'de yıkımı sürdürün yönünde talimat verdi.

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında İsrail kontrolünde kalan bölgelerde yıkıma devam edeceklerini belirten Katz, bölgedeki tünellerin yüzde 60'ının hala sağlam olduğunu öne sürdü.

Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yıkımı, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının kendileri için stratejik hedef olduğunu ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

Katz, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesinin en önemli görevleri olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yüzde 60'ının hala sağlam olduğunu iddia eden Katz, İsrail ordusuna, sarı hattın kontrollerinde kalan tarafında yıkıma devam edilmesi talimatı verdiğini ifade etti. Katz, bu kararın ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde koordinasyon içinde alındığını öne sürdü.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak:AA

