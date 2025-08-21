İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor! Yine sivilleri hedef aldı

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılar sonucunda 3'ü insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivil alanlara yönelik saldırılarını devam ettirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR!

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivillerin İsrail saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekilirken İsrail’in saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kuzeyde bulunan Gazze şehrinin Tuffah Mahallesi'nde ise bir grup Filistinlinin İHA ile hedef alındığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de aralıksız olarak devam ettirdiğine işaret edildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Avrupa'ya yaptıkları skandal baskıyı itiraf etti

Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı olunca işinden oldu! ABD Dışişlerinde danışmandı