İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor! Yine sivilleri hedef aldı

İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor! Yine sivilleri hedef aldı
Yayınlanma:
İsrail’in işgal planını uygulamaya koyduğu Gazze’de düzenlediği saldırılar devam ediyor. Aralarında insani yardım bölgelerinin de bulunduğu bölgelerde süren saldırılarda 10 sivil daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılar sonucunda 3'ü insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivil alanlara yönelik saldırılarını devam ettirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

thumbs-b-c-fd759d282ef0d24284a1abf7c7e75c17.jpg

10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR!

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivillerin İsrail saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekilirken İsrail’in saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kuzeyde bulunan Gazze şehrinin Tuffah Mahallesi'nde ise bir grup Filistinlinin İHA ile hedef alındığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de aralıksız olarak devam ettirdiğine işaret edildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Avrupa'ya yaptıkları skandal baskıyı itiraf ettiABD'nin İsrail Büyükelçisi Avrupa'ya yaptıkları skandal baskıyı itiraf etti

Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı olunca işinden oldu! ABD Dışişlerinde danışmandıGazzelilerin yerinden edilmesine karşı olunca işinden oldu! ABD Dışişlerinde danışmandı

Kaynak:AA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Dünya
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı