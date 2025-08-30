İsrail saldırısından sağ kurtulan gazeteci konuştu

İsrail ordusunun 25 Ağustos’ta Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetti, “Filistin Bugün TV” kameramanı Cemal Bedah ise bacağından yaralandı.

21 yaşındaki Bedah, Gazze’deki çatışmaları takip eden gazetecilerden biri. Saldırıda mesleğinin bedelini ağır ödedi; arkadaşlarını kaybetti, kendisi de bacağını ve sağlığını kaybetti.

O ANLARI ANLATTI

Bedah, saldırı günü saat 10.00 civarında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri’nin hedef alınması üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Bedah, “İlk saldırıyı görüntülemek istedim. İki saniye içinde biz de hedef alındık. Meslektaşlarımın çoğu parçalanmış şekilde yere düşmüştü. Bacağımı altlarından çıkaramıyordum, sadece ‘Anne, yardım et’ diyordum” dedi.

MUCİZE KURTULUŞ

Bedah, manzaranın dehşet verici olduğunu söyledi: “Muaz’ın başı bedeninden ayrılmıştı, Selame’nin başı yarılmıştı. Bacağım ampüte edildiğinde bile üzülmedim. Çünkü arkadaşlarımı gördüğümde buradan sağ çıkabileceğimi sanmıyordum.”

Yaklaşık 10 dakika sonra sağlık ekipleri onu acil servise götürdü. Bacağı diz üstünden kesildi, sol bacağı kırıldı, yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde şarapneller var.

GAZETECİLERİN HEDEF ALINDI

Bedah, İsrail’in 2 yıldır kadın, çocuk, yaşlı, doktor ve gazetecileri hedef aldığını söyledi: “Ölen arkadaşlarımızın çoğu uluslararası ajanslarda çalışıyordu. Silahları yoktu, sadece kameraları vardı.”

Bedah, Gazze’de sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirterek, “Dışarı çıkıp protez bacak taktırmak ve tedavi olup işime geri dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.