İsrail ordusunda rezerv asker krizi: Savaşa katılmayacağız

İsrail'de güvenlik kabinesi, soykırım yürüttüğü Gazze'de şehir merkezinin kontrolünün ele alınması için planı kabul etti. Ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de karşı çıktığı planın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi amaçları için alındığından şüpheleniliyor.

İsrail ordusu kaynakları ve eski yöneticileri Hamas'ın artık bir tehdit oluşturmadığını ve esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılması gerektiğini savunuyor.

Times of Israel'in haberine göre Öte yandan yeni planın hayata geçirilmesi için büyük önem arz eden 365'ten fazla yedek askerler, bu kapsamda başkent Tel Aviv’de bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu'nun savaşına katılmayacakalrını söylediler.

‘NETANYAHU’NUN SAVAŞINA KATILMAYI REDDEDİYORUZ’

Basın toplantısında konuşan bir çavuş, “Savaş sırasında görev yapmış ve tekrar çağrıldığımızda göreve gelmeyeceğimizi ilan etmiş 365'ten fazla askeriz. Sayımız artmaya devam ediyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Netanyahu'nun yasadışı savaşına katılmayı reddediyoruz, bunu reddetmeyi ve liderlerimizden hesap sormayı vatanseverlik görevi olarak görüyoruz. Aynı görev bilinciyle reddetmeye karar verdik.”

‘BU ADIMIN HİÇBİR MANTIĞI YOK’

Başçavuş rütbesindeki başka bir İsrail askeri ise “Rehineleri ve askerleri tehlikeye attığını” söyledi, tüm ordunun böyle bir harekete “kararlı bir şekilde karşı çıktığını” öne sürdü:

“Bu adımın hiçbir mantığı yok.”

‘YASADIŞI BİR EMİR’

Yedek yüzbaşı olarak görev yapan bir ordu mensubu da, bu ayın başlarında alınan Gazze şehrini ele geçirme kararını “açıkça yasadışı bir emir” olarak nitelendiriyor:

"Gazze'yi işgal etme kararı her zaman rehineler, askerler ve vatandaşlar için risk oluşturacaktır. Bu karar, halkın meşruiyetini yitirmiş, sadece kendi siyasi hayatta kalmasıyla ilgilenen bir hükümet tarafından verildi.”

