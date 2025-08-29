İsrail ordusu Gazze'yi vurdu: 21 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın bölgedeki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gün boyu devam eden bombardımanlarda yerinden edilenlerin barındığı çadır alanları ve sivil yerleşim yerleri hedef alındı.

Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yer alan Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde çadırlara yapılan saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evin bombalanması sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde bulunan Bureyc Kampı’nda hedef alınan bir evde 2 kişi öldü.

Deyr el-Belah’taki saldırıda bir evde yaşayan karı-koca hayatını kaybetti. Ayrıca Gazze kentindeki Ebu Husni Caddesi’nde sivillerin bulunduğu bir noktaya İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından ateş açıldı. Bu saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

