İsrail Lübnan’da bin 888 kişiyi öldürdü!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını başlattığı 2 Mart’tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının bin 888’e, yaralananların sayısının ise 6 bin 92'ye ulaştığını açıkladı.

6 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI!

İsrail'in saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 13 hastanenin hasar gördüğü ve 79 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

NETANYAHU "ATEŞKES YOK” DEDİ!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada “Lübnan'da ateşkes yok, Hizbullah'a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyor ve güvenliğimizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın 'Lübnan' uyarısına Netanyahu'dan 'durmayacağız' yanıtı

Netanyahu, "Lübnan hükümetinden bizimle barış müzakerelerine başlama yönünde gelen mükerrer taleplerin ardından, dün akşam kabineye iki hedefi gerçekleştirmek üzere Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama talimatı verdim: Hizbullah'ın silahsızlandırılması." demişti. (AA - DHA)

