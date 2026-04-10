İsrail Lübnan’da ambulansı hedef aldı!

İsrail ordusu tarafından Lübnan’a 2 Mart’ta başlatılan saldırılar devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinde ülkenin güneyinde yer alan Deyr Kifa ve Sarifa beldelerini hedef aldı. Sur’a bağlı Sarifa beldesinde bir sağlık noktasına düzenlenen saldırıda yaralıların olduğu ifade edildi.

AMBULANSI HEDEF ALDILAR!

Diğer taraftan, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı bir ambulansı hedef aldığı ve meydana gelen bu saldırıda yaralananların bulunduğu bildirildi.

İSRAİL SAĞLIK TESİSLERİNE SALDIRIYLA TEHDİT ETMİŞTİ!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, bunun durdurulmaması halinde ambulans ve sağlık tesislerine saldırı düzenleneceği tehdidini tekrarlanmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 953’E YÜKSELDİ!

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği ifade edilmiş ve Lübnan geneline hava saldırıları başlatılmıştı. Başkent Beyrut’u hedef alan İsrail, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 953'e yükseldiğini bildirmişti. (AA)