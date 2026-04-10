ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmelerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

TARAFLARI BÜYÜKELÇİLER TEMSİL EDECEK

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa başkanlık edecek. İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.

ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE YENİ DÖNEM

Bakanlık açıklaması, İsrail ile Lübnan arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD-İsrail çabası kapsamında değerlendiriliyor. Tarafların ateşkes şartlarını ve kalıcı barış mekanizmalarını masaya yatırması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

ABD-İran arasında ateşkesi iki taraf da duyurduktan sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin İran ve Lübnan dahil müttefiklerini de kapsadığını açıklamıştı. Bu sonuca işaret eden İran açıklamasına ve 10 maddelik talebe ise Beyaz Saray’dan ilk başta karşı çıkılmamıştı.

Ancak Netanyahu, bu duyurulardan kısa süre sonra “Lübnan'da ateşkes yok” dedi. İsrail Başbakanı, “Hizbullah'a güç kullanarak saldırmaya devam ediyoruz ve güvenliğinizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun bu açıklamayı Trump ile konuşup ABD’nin tutumunu değiştirmesini sağladıktan sonra yaptığı belirtiliyor.

(AA)