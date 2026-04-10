İsrail-Lübnan görüşmelerinin adresi belli oldu

İsrail-Lübnan görüşmelerinin adresi belli oldu
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti. Görüşmelere ABD heyetinin başkanlık edeceği, İsrail ve Lübnan'ın büyükelçileri tarafından temsil edileceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmelerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Trump'ın 'Lübnan' uyarısına Netanyahu'dan 'durmayacağız' yanıtıTrump'ın 'Lübnan' uyarısına Netanyahu'dan 'durmayacağız' yanıtı

TARAFLARI BÜYÜKELÇİLER TEMSİL EDECEK

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa başkanlık edecek. İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.

İsrail’in Lübnan kâbusu sürüyor: Hizbullah saldırısında en az 4 işgalci öldürüldüİsrail’in Lübnan kâbusu sürüyor: Hizbullah saldırısında en az 4 işgalci öldürüldü

ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE YENİ DÖNEM

Bakanlık açıklaması, İsrail ile Lübnan arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD-İsrail çabası kapsamında değerlendiriliyor. Tarafların ateşkes şartlarını ve kalıcı barış mekanizmalarını masaya yatırması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

ABD-İran arasında ateşkesi iki taraf da duyurduktan sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin İran ve Lübnan dahil müttefiklerini de kapsadığını açıklamıştı. Bu sonuca işaret eden İran açıklamasına ve 10 maddelik talebe ise Beyaz Saray’dan ilk başta karşı çıkılmamıştı.

Ancak Netanyahu, bu duyurulardan kısa süre sonra “Lübnan'da ateşkes yok” dedi. İsrail Başbakanı, “Hizbullah'a güç kullanarak saldırmaya devam ediyoruz ve güvenliğinizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun bu açıklamayı Trump ile konuşup ABD’nin tutumunu değiştirmesini sağladıktan sonra yaptığı belirtiliyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı