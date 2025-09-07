İsrail işgalindeki Batı Şeria'nın ilhakı için Netanyahu'ya bir çağrı daha

İsrail işgalindeki Batı Şeria'nın ilhakı için Netanyahu'ya bir çağrı daha
Yayınlanma:
İsrail’deki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yönetiminin işgali altındaki Batı Şeria’yı ilhakın hızlandırılması gerektiğini söyledi. Batı Şeria'nın ilhakı birkaç haftadır Batı ülkelerinin Filistin'i tanıma çağrılarının ardından kabin gündemindeydi.

Batı Şeria’nın büyük kısmının ilhak edilmesine ilişkin planlar, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlayan ve Batı dünyasından büyük destek bulan Filistin Devleti’nin tanınması ve iki devletli çözüm çağrısının ardından tekrar gündeme geldi.

Başbakan Benjamin Netanyahu yönetimi bu kapsamda misilleme olarak Batı Şeria’nın ilhakını değerlendiriyor.

İsrailli Bakan Smotrich, bu kapsamda sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımda Smotrich, İsrail’in Filistin’deki hukuksuz ilhaklara ilişkin kullandığı “egemenlik” kavramına vurgu yaparak, "Egemenlik zamanının geldiğini, Likud bakanlarının (27 bakandan 14'ü) bu planı desteklediğini ve İsrail vatandaşlarının çoğunluğunun da aynı görüşte olduğunu" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da seslenen Smotrich, "İsrail halkının tamamı sizi destekleyecek ve yanınızda duracak... Egemenlik zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 82’Sİ İLHAK EDİLMEK İSTENİYOR

Öte yandan, Israel Hayom gazetesine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz da dahil olmak üzere Likud Partisi bakanlarının büyük çoğunluğu, Smotrich'in geçen hafta önerdiği Batı Şeria topraklarının yüzde 82'sinde geniş çaplı egemenlik planına destek veriyor.

SMOTRİCH’TEN BİR ÇAĞRI DAHA

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, 3 Eylül'de de yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk gelen "boş arazilerin" tamamının ilhak edilmesi çağrısında bulunarak Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak zamanının geldiğini savunmuştu. Smotrich bu plan için “Maksimum toprak minimum Arap” değerlendirmesini yapmıştı.

İsrail'in Batı Şeria hedefi ortaya çıktı: Yüzde 82'si ilhak edilecekİsrail'in Batı Şeria hedefi ortaya çıktı: Yüzde 82'si ilhak edilecek

İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakının görüşüleceği toplantı ertelendiİsrail'de Batı Şeria'nın ilhakının görüşüleceği toplantı ertelendi

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

