İsrail işgal ettiği Batı Şeria’da baskınlar düzenledi

İsrail işgali altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’da 23 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde çok sayıda kasabaya baskın düzenledi.

Söz konusu baskında 5 Filistinli gözaltına aldı.

Tulkerim kentine giren İsrail askerleri, kentin kuzeyindeki Alar ve Sayda kasabalarında da 7 Filistinliyi alıkoydu.

El Halil ve Beytüllahim kentlerinde bazı beldelere baskınlar da yapan İsrail, El Halil'de evlerine baskın düzenlenen 4, Beytüllhahim'de ise 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİ AİLEYE SALDIRDI

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Deyr Cerir beldesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bir aileye saldırdı.

Radikal Yahudi grup, Filistinli yaşlı bir adam ve çocuklarını şiddetli şekilde darbetti ve orada bulunan bir aracın da camlarını kırdı.

SALDIRILAR ARTIYOR

Geçen hafta aynı bölgede, Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İngiltere'den Filistin Devleti'ni tanıma kararıİngiltere'den Filistin Devleti'ni tanıma kararı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

