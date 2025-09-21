İngiltere'den Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Yayınlanma:
İngiltere'nin pazar günü Filistin'i resmi devlet olarak tanıması bekleniyor. İngiltere Başkakanı Keir Starmer, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkese yanaşmaması halinde Filistin'i tanıyacaklarını belirtmişti.

Temmuz ayında "İsrail saldırıları sona erdirmezse Filistin'i tanıyacağız" ifadelerini kullanan İngiliz Başbakan Keir Starmer'in pazar günü Filistin'i devlet olarak tanıyacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, temmuz ayında Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkese yanaşması ve iki devletli çözüm amacıyla Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Temmuz ayından bu yana İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini arttırmasıyla İngiltere Başbakanı Starmer, pazar günü Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyacaklarını açıklayacak.

Öte yandan the Telegraph'ta yer alan habere göre; Starmer Filistin'i tanıma kararının yanında Hamas'a yeni yaptırımlar uygulamayı da planlıyor.

FİLİSTİN'İ TANIYAN 147. ÜLKE OLACAK

İngiltere, bu kararla birlikte Birleşmiş Milletler’in 193 üyesi arasında Filistin’i tanıyan 147 ülkeden biri olacak.

Öte yandan İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Avustralya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

